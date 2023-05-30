Глава МИД КНР и Илон Маск встретились в Пекине

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретился с американским миллиардером Илоном Маском в Пекине. На встрече дипломат отметил, что КНР продолжит «быть открытым» для компаний со всего мира, включая и корпорацию Tesla, которой руководит американский бизнесмен.

«Здоровые, стабильные и конструктивные китайско-американские отношения выгодны не только обеим странам, но и всему миру», — приводит слова главы китайского МИД РИА Новости.

Маск же во время беседы заявил, что Tesla против разрыва цепочек производства и поставок и готова продолжать расширять свой бизнес в Китае, поскольку «США и КНР неотделимы друг от друга, как сиамские близнецы».

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин подчеркнула, что в ее стране всегда приветствовали деловых людей из разных государств, которые «приезжают, чтобы лучше понять КНР», в том числе и господина Маска.