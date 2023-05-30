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Экономика 30 мая 2023 15:20

Глава МИД КНР и Илон Маск встретились в Пекине

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Министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретился с американским миллиардером Илоном Маском в Пекине. На встрече дипломат отметил, что КНР продолжит «быть открытым» для компаний со всего мира, включая и корпорацию Tesla, которой руководит американский бизнесмен.

«Здоровые, стабильные и конструктивные китайско-американские отношения выгодны не только обеим странам, но и всему миру», — приводит слова главы китайского МИД РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин подчеркнула, что в ее стране всегда приветствовали деловых людей из разных государств, которые «приезжают, чтобы лучше понять КНР», в том числе и господина Маска.

#Илон Маск #бизнес #КНР
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