Глава МИД Китая: война с Ираном не должна была начинаться

фото: пресс-служба МИД КНР

Министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции 8 марта в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей изложил позицию Пекина по эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он призвал все стороны к сдержанности и подчеркнул необходимость политического урегулирования.

Комментируя военные удары США и Израиля по Ирану, Ван И заявил, что эта война не должна была начаться и никому не принесет выгоды. Глава МИД КНР призвал к немедленному прекращению боевых действий и недопущению дальнейшей эскалации ситуации.

Китайский министр сформулировал пять ключевых принципов урегулирования ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке. Первым и главным из них является уважение государственного суверенитета. Он подчеркнул, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность стран Персидского залива, включая Иран, должны неукоснительно соблюдаться.

Вторым принципом Ван И назвал недопущение злоупотребления силой. По его словам, могущество не проявляется в кулаках и штыках, а мирное население не должно становиться жертвой войны. Третьим принципом стало невмешательство во внутренние дела стран региона, которые должны самостоятельно решать свои проблемы.

Глава китайской дипломатии также призвал вернуть все стороны за стол переговоров и решать разногласия путем равноправного диалога. Крупные державы, по его мнению, обязаны играть конструктивную роль и действовать по принципу справедливости. Ван И подтвердил готовность Китая как стратегического партнера стран Ближнего Востока совместно реализовывать Инициативу по глобальной безопасности.