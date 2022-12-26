Глава МИД Казахстана Тлеуберди пообещал не помогать России обходить санкции

Казахстан не станет присоединяться к санкциям стран Запада, направленным против России, но вместе с тем не будет помогать в обходе ограничительных мер. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в интервью японскому телеканалу NHK.

«Казахстан не участвует в санкциях против России, но придерживается принципа, что он не будет использоваться различными компаниями для обхода санкций», — подчеркнул дипломат.

При этом глава МИД Казахстана признал, что антироссийские санкции негативно сказались на экономике его страны. «Мы продолжим [поддерживать] нынешние отношения между Казахстаном и Россией», — заверил он.

Относительно украинского конфликта Тлеуберди заметил, что и Россия, и Украина исторически являются дружественными Казахстану странами.

«Президент Казахстана [Касым-Жомарт] Токаев находится в постоянном контакте с президентами обеих стран, призывая их сесть за стол переговоров <…>», — добавил руководитель казахстанского внешнеполитического ведомства.