Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Москву для переговоров с российским руководством

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Москву, где проведет переговоры с представителями российского руководства, сообщил иранский МИД, передает РИА Новости.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что Аракчи направился в Москву во главе дипломатической делегации. В ходе визита он проведет консультации с российскими высокопоставленными лицами по двусторонним отношениям, а также по развитию событий в регионе и мире.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Аракчи рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

В российском МИД подтвердили РИА Новости визит иранского министра для переговоров.

Перед поездкой в Москву Аракчи посетил Оман и Пакистан, который выступает посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном. Как отмечал посол Ирана, одной из тем консультаций в Москве станут переговоры между Ираном и США.