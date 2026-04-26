news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 26 апреля 2026 22:44

Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Москву для переговоров с российским руководством

Читайте нас в
Телеграм

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Москву, где проведет переговоры с представителями российского руководства, сообщил иранский МИД, передает РИА Новости.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что Аракчи направился в Москву во главе дипломатической делегации. В ходе визита он проведет консультации с российскими высокопоставленными лицами по двусторонним отношениям, а также по развитию событий в регионе и мире.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Аракчи рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

В российском МИД подтвердили РИА Новости визит иранского министра для переговоров.

Перед поездкой в Москву Аракчи посетил Оман и Пакистан, который выступает посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном. Как отмечал посол Ирана, одной из тем консультаций в Москве станут переговоры между Ираном и США.

#Иран #Россия #США
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров