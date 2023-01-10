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Политика
10 января 2023  18:55

Глава МИД Германии Бербок приехала в Харьков и пообещала Киеву новые поставки оружия

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Харьков. Заранее визит политика не анонсировался. О ее приезде в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Анналена Бербок в Харькове. Глава МИД Германии прибыла в Харьков. Очень хороший знак», – написал Гончаренко.

Во время посещения Харькова глава немецкого дипведомства пообещала Украине новые поставки вооружения. «Во всех частях Украины – от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку», – приводятся слова Берборк на сайте МИД ФРГ.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.

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