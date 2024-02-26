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Глава МИД Германии Бербок: На Президента РФ Владимира Путина нужно оказать давление
Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала оказать давление на Президента РФ Владимира Путина. Причина необходимости такой меры, по ее словам, заключается в том, что российский лидер не хочет мира на Украине.
«Путин не хочет мира в данный момент. И пока он не прекратит эту войну — а он может прекратить ее завтра и вывести танки, — мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении», — цитирует спикера РИА Новости.
Также глава германского министерства считает необходимым «надавить» на КНР, Иран и Северную Корею.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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