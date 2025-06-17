Глава МИД Эстонии пригрозил переносом войны в Россию в случае атаки на НАТО

Флаг НАТО

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Североатлантический альянс может в случае нападения России на страны, входящие в его состав, перенести войну на ее территорию. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает издание Defense One.

«Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию. Вот о чем мы говорим», – подчеркнул дипломат, выступая на конференции по безопасности.

«У нас не будет времени обсуждать, можем ли мы использовать какое-либо оружие или что-то еще. У нас не будет времени. Нам нужно будет действовать в течение первых минут и часов», – пояснил Цахкна.

Издание замечает, что новая доктрина альянса основывается на региональных планах обороны, принятых на саммите НАТО 2023 года. Однако на новом саммите, который пройдет в Гааге 24 и 25 июня, предполагается пойти дальше. На встрече планируется сформулировать возможности, которые должны быть у стран Европы на случай конфликта с Россией.

«Теперь у нас есть [целевые показатели возможностей] для этой концепции», – уточнил глава МИД Эстонии.

Заявление эстонского дипломата прокомментировала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи», – заметила она (цитата по РИА Новости).

«<...> и в Брюсселе таких деятелей всерьез не воспринимают – они нужны как шумные эффекты вдоль границы», – выразила уверенность представитель российского МИД.