Глава МИД Египта намерен обсудить с Лавровым ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри намерен в ходе визита в Россию обсудить ситуацию на Украине. Об этом со ссылкой на его офис сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство иностранных дел РФ анонсировало, что переговоры главы ведомства Сергея Лаврова и его египетского коллеги состоятся завтра, 31 января.

«Завтра запланированы переговоры Сергея Лаврова с египетским коллегой», — пояснили в министерстве, не уточняя каких-либо деталей.