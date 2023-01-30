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Политика
30 января 2023  18:50

Глава МИД Египта намерен обсудить с Лавровым ситуацию на Украине

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Министр иностранных дел Египта Самех Шукри намерен в ходе визита в Россию обсудить ситуацию на Украине. Об этом со ссылкой на его офис сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство иностранных дел РФ анонсировало, что переговоры главы ведомства Сергея Лаврова и его египетского коллеги состоятся завтра, 31 января.

«Завтра запланированы переговоры Сергея Лаврова с египетским коллегой», — пояснили в министерстве, не уточняя каких-либо деталей.

#спецоперация на Украине #Египет
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