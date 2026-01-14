Глава МИД Дании заявил о сохраняющихся разногласиях с США по вопросу Гренландии

Между США и Данией сохраняются принципиальные расхождения во взглядах на будущее Гренландии. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, передает РИА Новости.

«Наши позиции продолжают различаться. Должен сказать, что президент ясно обозначил свою точку зрения, и у нас иная позиция», – отметил Расмуссен.

Он подчеркнул, что Копенгаген считает возможным обеспечение долгосрочной безопасности Гренландии в рамках уже действующих международных механизмов, включая соглашение об обороне острова от 1951 года и Договор НАТО. При этом министр отдельно указал на недопустимость подходов, которые могли бы поставить под сомнение суверенитет Дании и право жителей Гренландии самостоятельно определять свое будущее.

«Идеи, которые не уважали бы территориальную целостность Королевства Дания и право народа Гренландии на самоопределение, разумеется, абсолютно неприемлемы», – заявил Расмуссен.

Глава МИД добавил, что, несмотря на принципиальные расхождения, стороны намерены продолжать диалог. По его словам, Дания и США «соглашаются не соглашаться», сохраняя при этом каналы взаимодействия.