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Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что страны ЕС поддержали его инициативу не выдавать визы российским хоккеисткам для участия в женском юниорском чемпионате мира-2027.

По его словам, визы в Шенген для граждан РФ могут выдаваться только по исключению, которое предоставляет глава МИД одной из стран.

Мацинка отказался делать такое исключение и направил соответствующее указание Федерации хоккея Чехии.

Он пояснил, что не считает уместным, чтобы в условиях конфликта в Европе сборная России играла в Чехии, звучал российский гимн и были видны российские флаги.

Поскольку россияне могут попытаться получить визы в других странах ЕС или Шенгена, Мацинка письменно обратился ко всем министрам иностранных дел ЕС с просьбой также не предоставлять исключения.

По его словам, этот вопрос обсуждался на Совете ЕС по иностранным делам, и другие министры поддержали его — ни одна страна не выдаст визы российским хоккеисткам.

Турнир пройдет 8–16 января 2027 года в чешской Остраве.