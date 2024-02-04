Глава МИД Британии уверен, что время в конфликте на Украине играет на стороне Запада

Западная экономика в 25 раз больше российской, поэтому время в конфликте на Украине играет не на стороне Москвы. С таким утверждением в интервью The Sunday Times выступил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

По его мнению, западным политикам и СМИ стоит прекратить пессимистичные высказывания относительно конфликта на Украине и его перспектив.

«Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Президента РФ Владимира Путина», — уверен он.

Кэмерон полагает, что Москва потерпела поражение, едва вступив в конфликт. Ситуация на Украине, признался он, занимает его внимание больше, чем на Ближнем Востоке. Это связано с политикой России, которая является «вызовом поколения».

И если Президентом США в перспективе станет Дональд Трамп, необходимо донести до него эту точку зрения, заметил британский министр. Несмотря на взгляды Трампа, военные и сотрудники спецслужб из Лондона и Вашингтона привыкли к совместной работе, а взгляды стран на многие вопросы очень близки.