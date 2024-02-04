Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава МИД Британии уверен, что время в конфликте на Украине играет на стороне Запада
Западная экономика в 25 раз больше российской, поэтому время в конфликте на Украине играет не на стороне Москвы. С таким утверждением в интервью The Sunday Times выступил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.
По его мнению, западным политикам и СМИ стоит прекратить пессимистичные высказывания относительно конфликта на Украине и его перспектив.
«Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Президента РФ Владимира Путина», — уверен он.
Кэмерон полагает, что Москва потерпела поражение, едва вступив в конфликт. Ситуация на Украине, признался он, занимает его внимание больше, чем на Ближнем Востоке. Это связано с политикой России, которая является «вызовом поколения».
И если Президентом США в перспективе станет Дональд Трамп, необходимо донести до него эту точку зрения, заметил британский министр. Несмотря на взгляды Трампа, военные и сотрудники спецслужб из Лондона и Вашингтона привыкли к совместной работе, а взгляды стран на многие вопросы очень близки.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»