Глава МИД Британии прибудет в Москву, чтобы обсудить российскую «агрессию» против Украины

Министр иностранных дел Великобритании отправится в Москву, чтобы обсудить российскую «агрессию» против Украины и призвать Кремль к деэскалации. Этот визит в Россию станет первым за более чем четыре года, сообщает Форин-офис.

«Лиз Трасс сегодня вылетит в Москву, чтобы призвать Кремль к деэскалации и прекратить агрессию против Украины. Это первый за более чем четыре года визит министра иностранных дел Великобритании в Россию», — цитирует издание РИА Новости.

Поездка министра продлится два дня. За это время Трасс проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Она будет настаивать на том, чтобы Россия выполняла свои обязательства по подписанным международным соглашениям, в том числе Хельсинский Заключительный акт ОБСЕ, Минские соглашения и Будапештский меморандум, которые гарантируют независимость и суверенитет Украины», — отметили в издании.