Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава МИД Боливии посетила Казанский Богородицкий монастырь
Глава МИД Боливии Селинда Соса Лунда, прибывшая в Казань для участия в саммите БРИКС, посетила кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает митрополия Татарстана.
На территории Казанского Богородицкого монастыря ее встретил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Он рассказал гостье о монастыре, основанном на месте явления чуда Казанской иконы Божией Матери.
Селинда Соса Лунда также посетила Пещерный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы и поклонилась месту, где была найдена Казанская икона. Она ознакомилась с внутренним убранством главного храма собора.
В знак благодарности за визит митрополит Кирилл подарил главе МИД Боливии Казанский образ Пресвятой Богородицы и книгу, посвященную восстановлению собора.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»