Глава МИД Боливии посетила Казанский Богородицкий монастырь

Фото: Митрополия Татарстана

Глава МИД Боливии Селинда Соса Лунда, прибывшая в Казань для участия в саммите БРИКС, посетила кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает митрополия Татарстана.

На территории Казанского Богородицкого монастыря ее встретил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Он рассказал гостье о монастыре, основанном на месте явления чуда Казанской иконы Божией Матери.

Фото: Митрополия Татарстана

Селинда Соса Лунда также посетила Пещерный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы и поклонилась месту, где была найдена Казанская икона. Она ознакомилась с внутренним убранством главного храма собора.

В знак благодарности за визит митрополит Кирилл подарил главе МИД Боливии Казанский образ Пресвятой Богородицы и книгу, посвященную восстановлению собора.