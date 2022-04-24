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Ру Тат
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Политика
24 апреля 2022  14:03

Глава МИД Австрии призвал не принимать Украину в ЕС

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Украину не стоит делать полноправным членом Евросоюза, считает министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Он предложил рассмотреть механизм соглашения об ассоциации.

Шалленберг считает важным защитить западную модель жизни с «фундаментальными правами и свободами». И этой модели соответствуют всего 25 стран ООН, уверен дипломат.

«Мы экспортируем наш западный образ жизни», — приводит слова Шалленберга австрийское издание Heute. Он добавил, что интегрировать Украину в ЕС нужно, но постепенно.

Ранее президент Европейского Совета Шарль Мишель сказал, что ЕС получит ответ от Еврокомисии по вопросу возможности Украины получить статус кандидата в члены организации к концу июня.

#Украина #евросоюз #Австрия
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