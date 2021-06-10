Казанский «Баскет-холл» может стать площадкой проведения боев чемпионата Европы по ММА

Президент Международной федерации смешанных боевых искусств Керрит Браун посетил Казань в рамках подготовки чемпионата Европы, который должен пройти в столице Татарстана в августе 2021 года. Главу IMAAF в Казани сопровождал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Они осмотрели спортивные комплексы, чтобы отобрать площадки для проведения чемпионата Европы. Изначально Керриту Брауну предложили Дворец единоборств «Ак Барс», но гостю из Лондона больше понравилась спортивная арена «Баскет-холл». Этот вопрос на данный момент находится в стадии обсуждения.

Кроме того, Керрит Браун и Радмир Габдуллин встретились министром спорта РТ Владимиром Леоновым. Министр пообещал все вопросы, связанные с местным софинансированием и организационными моментами, урегулировать.

Керрит Браун также осмотрел Казань. Гость остался доволен отелями и блюдами традиционной татарской кухни.