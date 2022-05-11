Глава «Метроэлектротранса» стал самым высокооплачиваемым среди руководителей МУПов Казани

Директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков по итогам 2021 года стал самым высокооплачиваемым среди руководителей муниципальных унитарных предприятий Казани. В среднем он в прошлом году зарабатывал почти 253 тыс. рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте мэрии столицы Татарстана.

Айдар Абдулхаков возглавил «Метроэлектротранс» в мае прошлого года, сменив на этом посту Асфана Галявова. Его предшественник в 2019 году зарабатывал в среднем 278 тыс. рублей в месяц.

На втором месте оказался депутат казанского «Водоканала» Иван Егоров, зарабатывавший в 2021 году 233 тыс. рублей ежемесячно. Это на 34 тыс. рублей больше, чем в 2019-м.

Директор «Городского благоустройства» Камиль Закиров получал 219 тыс. рублей в месяц, а глава «Дирекции муниципальных жилищных программ» Айрат Халиуллин — 211,7 тыс. рублей.

Директор казанского ПАТП №4 Альберт Мухаметшин в 2021-м в среднем зарабатывал ежемесячно 187,8 тыс. рублей. С этого года он вновь возглавил ПАТП №2, руководимое им ранее, так как оба автотранспортных предприятия теперь объединены.

Ежемесячный заработок управляющей треста «Горводзеленхоз» Розы Заббаровой равнялся 167,8 тыс. рублей, директора «ПАТП №2» Артура Абдулхакова — свыше 148, 5 тыс. рублей, главы «Ритуала» Константина Винникова — более 143,1 тыс., директора «Службы технического надзора за реализацией городских программ по содержанию ЖКХ и внешнего благоустройства» Рустема Хусаинова — 135 тыс., а главы Дорожного ремонтно-эксплуатационного управления Кировского района Юрия Карапузова — 112,4 тыс.

При этом директор «ЖКУ Московского района» Юрий Мизоров зарабатывал всего 99,2 тыс. рублей в месяц, а начальник «Городских мостов» Станислав Сорокин — 85,5 тыс. рублей.