Глава Мензелинского района: По предварительной версии, в двигатель самолета попала птица

Глава района Айдар Салахов прокомментировал трагедию с рухнувшим самолетом в Мензелинске. По его словам, самолет взлетел в 9.03, набрал высоту. Полет длился не более двух минут.

«В итоге два члена экипажа и 20 человек — шесть инструкторов и 14 парашютистов, которые должны были прыгнуть в тандеме с инструкторами, — потерпели крушение. Пока предварительной версией может быть то, что в двигатель попала птица или что отказал левый двигатель. Летчики, чтобы не упасть на населенный пункт, взяли влево, развернули самолет и хотели дотянуть до аэропорта. В 500 метрах от взлетный полосы самолет упал и перевернулся. В итоге из 22 человек — шесть выживших, остальные погибли», — рассказал глава района.

По словам Салахова, на месте трагедии оперативно отработали все аварийно-спасательные службы. «Недавно у нас был Президент РТ Рустам Минниханов, провел штаб, на месте посмотрели ситуацию. Сейчас свои действия ведут следственные органы, организована горячая линия», — сказал Салахов.

Также стало известно, что родственников погибших будут размещать на территории аэроклуба, который может принять до 200 человек. Глава района поручил обеспечить горячим чаем всех прибывших, оказать им психологическую помощь и размещать в гостинице аэроклуба. На территории также работают врачи.

«Родные будут прибывать, все условия созданы, будем оперативно все организовывать», — добавил глава района.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов рассказал о подробностях авиакатастрофы в Мензелинске.