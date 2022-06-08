Глава Мензелинского района: Когда есть такой красивый родник, у деревни появляется душа

Жители села Топасево, расположенного на правом притоке реки Мензеля, отметили традиционный местный праздник «Авыл жыены». Мероприятие было посвящено открытию реконструированного ГК «Ядран» родника имени Наипа Хуззятова.

С раннего утра в селе царила атмосфера приближающегося торжества. Взрослые и дети старательно готовились к прибытию гостей и началу праздничных гуляний, а местные артисты в очередной раз репетировали подготовленные номера.

На фото: председатель Совета директоров ГК «Ядран» Ирек Салихов с гостями на открытии родника в Топасево.

Одним из главных событий праздника стало открытие старинного родника, названного в честь земляка Наипа Хуззятова, который с середины прошлого века ухаживал за источником, обнаруженным его дедом. По дороге к благоустроенной строителями достопримечательности гостей ожидали народные татарские, русские, кряшенские песни и национальные танцы местных коллективов. Все жители выходили из своих домов и присоединялись к праздничному шествию. На роднике в роли Наипа Хуззятова гостей встречал Фоат Зарипов (артист Мензелинского татарского драмтеатра).

По татарской традиции, имам-хатыб села Фаниль Газизов произнес азан. Позже у мечети он рассказал нашему корреспонденту, что родником пользуются несколько поколений жителей села, которому уже больше 300 лет.

На фото: имам-хатыб мечети села Топасево Фаниль Газизов готовится к азану.

Президент Благотворительного фонда «БлагоДарение» Фарит Салихов поздравил всех присутствующих с праздником: «В истории деревни Топасево сегодня большое событие! Мы открываем родник после реконструкции».

В первую очередь обратил внимание на арку над входом. «Все те, кто присматривает за водоемами и родниками, совершают благое дело, сопоставимое с хаджем, — прочел он. — Эти мудрые слова сидят в глубокой памяти нашего народа. В 1954 году односельчанин Гиззят бабай обнаружил родник, сначала за родником ухаживал он, затем его сын поставил здесь сруб у родника, приводил дорогу в порядок. Затем уже внук — Наип — дал новую жизнь этому роднику».

Он обратился к жителям деревни с просьбой проявлять внимание к природному источнику, самостоятельно заботиться о нем, защищать его от снега и наледи. «Строители укрыли родник, установили каптаж, чтобы жители могли пить чистую воду. Вода здесь очень хорошая, чистая, анализы проведены», — сообщил он. «Помню, когда я был еще юнцом, мой дед тоже ухаживал за родником, прокладывал тропинку и ступеньки, чтобы жителям было легче. Каждую весну он как мог восстанавливал родник после весеннего паводка и однажды... проспал. Ему было утром так стыдно и горько, что он не успел встать пораньше: „Люди, наверное, с трудом прошли к роднику!“. А люди и не догадывались, что каждый день на рассвете их односельчанин чистил там снег», — поделился Фарит Салихов воспоминаниями. «Сохраняйте традицию, берегите родник. Здесь можно проводить свадебные и национальные обряды, показывать невестам путь к роднику», — предложил он.

Стоит отметить, что Благотворительный фонд «БлагоДарение», который выступил инициатором реконструкции родника, многие годы помогает селу Топасево. Благодаря работе фонда проложены дороги, было построено здание МФЦ, включающего сельский клуб, медпункт и библиотеку, отремонтированы и оснащена спортивным инвентарем, мебелью и техникой школа-интернат и мечеть.

На фото: президент Благотворительного фонда «БлагоДарение» Фарит Салихов.

«Когда есть такой красивый родник, у деревни появляется душа, ведь водные источники у татар еще с давних времен всегда были таинственными и привлекательными местами. С 18-го века известна эта деревня и понятно, что люди стремились селиться туда, где есть родники, пруды и озера. Здесь живут очень трудолюбивые люди! Рад, что Фарит Муллагалиевич всегда помогает этой деревне, — обратился глава Мензелинского района Айдар Салахов. — Благодарю всех, кто принимал участие, строителей, фонд „БлагоДарение“, депутата Госсовета РТ Ирека Салихова».

На фото: глава Мензелинского района РТ Айдар Салахов.

Торжественное мероприятие собрало не только местных жителей, но и множество гостей из различных городов Татарстана. Так, в деревню приехала дочь Наипа Хуззятова — Алсу. Она поблагодарила всех, кто принимал участие в реконструкции источника, и поздравила собравшихся с местным праздником.

«Это моя родная деревня и это мой родной родник, где мы проводили практически все свободное время, пока были детьми. Для меня стал неожиданностью масштаб мероприятия, и мне очень приятно, что здесь увековечена память о моем отце», — сказал она.

На фото: Нурия Салихова с Гузель Уразовой и Ильдаром Хакимовым.

Нурия Салихова, которая родилась и выросла в этом селе, прочла свое стихотворение, посвященное роднику. Во многом благодаря настойчивости этой скромной, милой женщины и началась история реконструкции родника. И не только родника. Как отмечают земляки, в селе есть многое, чего нет в других соседних деревнях, но не было своей песни. Оказалось, что заслуженная артистка Республики Татарстан Гузель Уразова приглашена не случайно. В соавторстве с Нурией Салиховой совсем недавно родилась песня «Минем Тупачем», премьера которой состоялась на площади во время концерта звездных гостей.

Сам родник сейчас выглядит как уютная, летняя беседка. В ее центре находится большой самовар, из носика которого льется вода, а рядом с беседкой под длинным мостом протекает ручей. Здесь есть и информационная таблица с составом минеральной воды.

Родник еще больше сплотил односельчан: совсем недавно вдоль дороги от деревни до моста местные жители высадили деревья, за которыми сегодня ухаживают всем селом, поливая молодые еловые саженцы.



После торжественного открытия родника жители села отправились к зданию МФЦ, за которым на праздничной поляне были подготовлены сцена и места для зрителей, оборудованы бесплатные площадки для традиционных татарских игр.

Для детей повсюду раскинулись игровые площадки и аттракционы. Ребята всех возрастов прыгали на батутах, катались на цепочных каруселях, ели сладкую вату, мороженое и участвовали в различных конкурсах и состязаниях.

На протяжении всего празднования проводился турнир по традиционной татарской борьбе «корэш» в трех возрастных категориях. Главным детским призом соревнований был велосипед, а взрослый победитель традиционно получил барана.

Им стал чемпион России, призер чемпионата мира по борьбе на поясах Ильдар Хамитов. Он также является мастером спорта международного класса по борьбе на поясах, чемпионом России по борьбе Корэш и мастером спорта России по борьбе «корэш»

На фото: судья Рамзиль Бадриев и победитель корэша Ильдар Хамитов.

Праздник собрал огромное количество людей. Кто-то приехал к своим родственникам, кто-то к друзьям, а кто-то просто посмотреть на народные гулянья или поучаствовать в них, однако несмотря на обилие приезжих, мероприятие прошло в душевной, семейной атмосфере.

На фото: автору песни «Минем Тупачем» Нурие Салиховой вручили сладкий подарок.

За многолетнюю поддержку социальных проектов, за долгожданную реконструкцию родника и организацию душевного праздника жители поблагодарили Фарита Салихова, Рузилю Шаймарданову (БФ «БлагоДарение»). С безграничным уважением земляки вручили Нурие Салиховой 8-килограммовый чак-чак, а депутата Госсовета РТ Ирека Салихова земляки искренне порадовали, подарив ему трехлитровую емкость с ледяной, чистой водой из бесценного для мензелинцев родника.