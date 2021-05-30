Глава Мензелинского района Айдар Салахов отдал свой голос на праймериз «ЕР»

Глава Мензелинского района РТ Айдар Салахов принял участие в праймериз партии «Единая Россия». Он проголосовал на участке, расположенном в педагогическом колледже. Об этом пишет «Мензеля-информ».

Он зашел в кабинку и перед тем, как отдать свой голос, еще раз ознакомился со списком кандидатов.

«Я обратил внимание на большое количество молодежи. То, что кандидаты в депутаты от партии пройдут своеобразный фильтр, еще больше повысит доверие к ним со стороны населения», — сказал Салахов.

Глава муниципалитета отметил, что половина участников праймериз не являются членами партии. По его мнению, этот факт еще раз доказывает, что партия стремится быть народной.

«Большинство моих знакомых приняли участие в голосовании через интернет. Я сам голосовал на этом участке», — добавил он.

Голосование на участках будет идти до 20.00. На этом участке наблюдается активность избирателей: на девять утра число посетителей превысило несколько десятков человек.

Итоги праймериз станут известны в начале июня. Список кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».