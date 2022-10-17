Глава Менделеевского района вошел в состав Евразийского совета «Объединенных городов»

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев вошел в состав Совета Евразийского отделения организации «Объединенные города и Местные власти». Заседание прошло в Южной Корее, в городе Тэджон, на минувшей неделе. Об этом на деловом понедельнике в администрации сообщил сам Радмир Беляев.

«Организация объединяет лучшие местные практики в планы действий. Рад, что практики Менделеевска по улучшению среды теперь станут рабочими кейсами для других городов. В свою очередь мы также будем учиться у коллег со всего мира, лучший опыт будем перенимать и внедрять у нас», — заметил мэр.

Помимо этого, из Татарстана в состав совета вошли мэр Казани Ильсур Метшин, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, глава Агрызского района Азат Валеев, глава Чистопольского района Дмитрий Иванов и глава Спасского района Фаргат Мухаметов.

На этом же заседании мэр Казани Ильсур Метшин был переизбран президентом Консультативного комитета Организации Объединенных Наций по вопросам местного самоуправления.

«Это достаточно серьезная площадка, на которой представлено более 323 тыс. муниципалитетов со всего мира и нашей страны. Мы входим в отделение Евразии (Евразийское региональное отделение — прим Т-и). Это огромная честь и доверие, согласовано с высшим руководством республики», — отметил спикер.

«Объединенные города и Местные власти» — международная организация, которую неофициально называют советом мэров. Она объединяет города, местные и региональные органы власти и муниципальные ассоциации по всему миру, чья деятельность включает реализацию совместных многосторонних проектов с международными партнерами, организацию международных семинаров-практикумов по обмену опытом в вопросах местных политик и практик и защиту интересов местных и региональных органов власти в ООН.