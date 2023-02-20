Глава Менделеевского района раскритиковал невернувшихся в город целевиков-медиков

В Менделеевском районе в 2022 году привлекли четырех врачей и 13 медработников, но кадровый вопрос в медицине остается достаточно острым, сообщил на деловом понедельнике в администрации глава муниципального образования Радмир Беляев.

«Большую роль в этом играют наши целевики, которые обучаются при финансовой поддержке от Министерства здравоохранения. К сожалению, после обучения процент вернувшихся крайне низок. Не исполнили свои обязательства Ярославцева Анна — психиатр-нарколог, Ахмадишина Лилия — рентгенолог, Хисматуллина Ралина — педиатр, Снадина Луиза — лечебное дело, Досманова Диана — лечебное дело», — раскритиковал молодых специалистов Радмир Беляев.

По его словам, при повторении подобных ситуаций требования к кандидатам будут пересматриваться. На данный момент по специальности «Лечебное дело» целевое обучение проходят три студента от района.

«Наши жители нуждаются в квалифицированных кадрах. Мы поддерживаем молодежь. Считаем, что факты, когда целевики не возвращаются, недопустимы», — заявил Радмир Беляев.

Напомним, в прошлом году в Менделеевске открылась капитально отремонтированная детская поликлиника, появился первый томограф и специализированное оборудование для детской стоматологии, а также был построен ФАП в деревне Татарский Ахтиял.