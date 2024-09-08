Глава Менделеевского района прибыл на участок для голосования во время велообъезда

В Менделеевске прошел экологический велообъезд, во время которого глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев прибыл на участок для голосования. Он проголосовал на участке №1911, который расположен в ДК Гассара.

«Рад видеть, что жители района активно голосуют. На участке первые желающие отдать голос появились уже с первых минут открытия. Очень важно сегодня прочитать свою позицию и прийти на участки», — заявил глава района.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, во время велообъезда руководители муниципалитета осмотрели состояние контейнерных площадок и определили места для посадки деревьев. Маршрут пролегал по велопешеходной сети, которую в городе развивают уже третий год.

После завершения объезда команда на велосипедах направилась на участки для голосования.

На участке №1918 принял участие в голосовании Зайнак Аглиев, ветеран Великой Отечественной войны. По многолетней традиции Зайнак Аглиевич пришел на голосование ранним утром.

На избирательных участках сельских поселений для жителей организовали чаепития с угощениями. Молодым избирателям, которые участвуют в выборах впервые, дарят подарки.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.