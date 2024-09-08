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Глава Менделеевского района прибыл на участок для голосования во время велообъезда
В Менделеевске прошел экологический велообъезд, во время которого глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев прибыл на участок для голосования. Он проголосовал на участке №1911, который расположен в ДК Гассара.
«Рад видеть, что жители района активно голосуют. На участке первые желающие отдать голос появились уже с первых минут открытия. Очень важно сегодня прочитать свою позицию и прийти на участки», — заявил глава района.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, во время велообъезда руководители муниципалитета осмотрели состояние контейнерных площадок и определили места для посадки деревьев. Маршрут пролегал по велопешеходной сети, которую в городе развивают уже третий год.
После завершения объезда команда на велосипедах направилась на участки для голосования.
На участке №1918 принял участие в голосовании Зайнак Аглиев, ветеран Великой Отечественной войны. По многолетней традиции Зайнак Аглиевич пришел на голосование ранним утром.
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Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
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Фото: пресс-служба главы Менделеевского района РТ.
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