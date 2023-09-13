Глава Менделеевского района поздравил семью участника СВО с рождением ребенка

Глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев поздравил с рождением ребенка семью мобилизованного военнослужащего, находящегося в эти дни в краткосрочном отпуске.

В семье недавно родился мальчик, которого назвали Дмитрием. У него уже есть старший брат Александр. От имени муниципалитета и всех горожан Радмир Беляев подарил маме цветы, набор новорожденного и подарки для старшего ребенка. Также в качестве поддержки он передал сертификат на сумму 20 тыс. рублей.

«От всей души поздравляю вашу семью с этим прекрасным событием. Растите здоровыми и счастливыми! И помните, что мы всегда рядом. Обращайтесь по любым вопросам», — поздравил родителей глава района.

Беляев пообщался с семьей, узнал о боевых буднях мобилизованного и бытовых вопросах, которые волнуют его родных.

Так, семью интересовала доступность различных кружков и секций для посещения их старшим сыном, строительство соципотечного дома и др. Все вопросы взяты на контроль.