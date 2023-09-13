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Глава Менделеевского района поздравил семью участника СВО с рождением ребенка
Глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев поздравил с рождением ребенка семью мобилизованного военнослужащего, находящегося в эти дни в краткосрочном отпуске.
В семье недавно родился мальчик, которого назвали Дмитрием. У него уже есть старший брат Александр. От имени муниципалитета и всех горожан Радмир Беляев подарил маме цветы, набор новорожденного и подарки для старшего ребенка. Также в качестве поддержки он передал сертификат на сумму 20 тыс. рублей.
«От всей души поздравляю вашу семью с этим прекрасным событием. Растите здоровыми и счастливыми! И помните, что мы всегда рядом. Обращайтесь по любым вопросам», — поздравил родителей глава района.
Беляев пообщался с семьей, узнал о боевых буднях мобилизованного и бытовых вопросах, которые волнуют его родных.
Так, семью интересовала доступность различных кружков и секций для посещения их старшим сыном, строительство соципотечного дома и др. Все вопросы взяты на контроль.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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