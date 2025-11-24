news_header_top
Общество 24 ноября 2025 08:29

Глава Менделеевского района поручил усилить контроль за капремонтом многоквартирных домов

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров напомнил ответственным службам о необходимости строгого контроля за ходом капитального ремонта многоквартирных домов. Обращение он сделал на деловом понедельнике.

Он сообщил, что на итоговом семинаре-совещании в Нижнекамске вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин обозначил ключевые задачи по реализации программы капремонта. В работе сейчас находится более десяти домов.

«Прошу ответственных взять на карандаш каждый адрес. Надо дойти до каждого дома. Наша задача – все обращения наших людей отработать. Тема чувствительная, ЖКХ – это то, с чем каждый сталкивается ежедневно. И здесь недопустима халатность», – подчеркнул Искандаров.

