Глава Менделеевского района поручил провести в школах уроки поведения на воде

В школах Менделеевского района необходимо провести уроки поведения на воде из-за образования ледяной корки на водоемах. Об этом на деловом понедельнике в муниципалитете сказал глава района Радмир Беляев.

«На следующей неделе мы рассмотрим вопросы по линии ГИМС. Нужно и в школах провести соответствующие уроки. Я прошу обратить на это внимание всем, в том числе родителям», — сказал он.

На прошлой неделе в Менделеевском районе заметили двух школьников, бегающих по льду на Каме, все обошлось без происшествий.