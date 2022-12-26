Глава Менделеевского района передал сертификат для новорожденной дочери участника СВО

Глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев навестил семью участника специальной военной операции Василия и поздравил его супругу Алию с рождением дочери Софьи. Кадрами визита руководитель поделился в своем телеграм-канале.

«Передали семье от района набор со всем необходимым для ребенка и сертификат на 20 000 рублей», — рассказал Радмир Беляев.

Как пояснили «Татар-информу» в администрации, сертификаты будут вручены всем мамам новорожденных малышей. «Трое уже родились, ждем появления на свет еще четверых», — отметил источниик.

У семьи уже растет старший сын Артем. Он также стал участником предновогодних акций и праздничных мероприятий, организованных в районе и республике для детей мобилизованных.

Так, в Менделеевске организована Елка главы, на которую пригласят в том числе детей участников спецоперации. Также проходит акция «Елка желаний» — благодаря ей любой житель РТ может исполнить новогодние желания ребят, чьи папы сейчас защищают интересы родины.