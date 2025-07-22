Глава Менделеевского района дал старт уборочной кампании за рулем комбайна

Фото предоставлено пресс-службой Менделеевского района

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров дал старт уборочной кампании за рулем комбайна. Он сам сел за руль, чтобы оценить ход уборочной страды в районе. В этом году посевная площадь в Менделеевском районе превысила 24 тыс. гектаров. Это и озимые, и зернобобовые, и технические, и кормовые культуры.

В ходе рабочей поездки глава района ознакомился с состоянием полей, в том числе с посевами льна и технической конопли.

«У культуры высокий экономический потенциал», – отметил Роберт Искандаров.

Для уборки урожая к массовому выходу в поля готовы около 40 комбайнов. На полях «Аммоний-Агротехнологии» на площади более 2000 гектаров выращивается яровой рапс – по предварительным оценкам, культура в отличном состоянии и обещает высокий урожай.

Одновременно идет заготовка кормового гороха – его закладывают в сенажные траншеи, что играет важную роль в обеспечении полноценного кормления скота.

Руководитель Менделеевского района добавил, что земельные ресурсы должны использоваться эффективно:

«Земля должна работать. Там, где участки используются не по назначению, будет проводиться муниципальный контроль», – подчеркнул он.

Видео: пресс-служба Менделеевского района