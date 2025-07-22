Глава Менделеевского района дал старт уборочной кампании за рулем комбайна
Глава Менделеевского района Роберт Искандаров дал старт уборочной кампании за рулем комбайна. Он сам сел за руль, чтобы оценить ход уборочной страды в районе. В этом году посевная площадь в Менделеевском районе превысила 24 тыс. гектаров. Это и озимые, и зернобобовые, и технические, и кормовые культуры.
В ходе рабочей поездки глава района ознакомился с состоянием полей, в том числе с посевами льна и технической конопли.
«У культуры высокий экономический потенциал», – отметил Роберт Искандаров.
Для уборки урожая к массовому выходу в поля готовы около 40 комбайнов. На полях «Аммоний-Агротехнологии» на площади более 2000 гектаров выращивается яровой рапс – по предварительным оценкам, культура в отличном состоянии и обещает высокий урожай.
Одновременно идет заготовка кормового гороха – его закладывают в сенажные траншеи, что играет важную роль в обеспечении полноценного кормления скота.
Руководитель Менделеевского района добавил, что земельные ресурсы должны использоваться эффективно:
«Земля должна работать. Там, где участки используются не по назначению, будет проводиться муниципальный контроль», – подчеркнул он.
Видео: пресс-служба Менделеевского района