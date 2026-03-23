Глава Менделеевска в преддверии каникул о мерах безопасности: «Нужно усилить контроль»

Глава Менделеевского района Татарстана Роберт Искандаров на деловом понедельнике в преддверии весенних каникул обратился к коллегам с поручением усилить меры безопасности для детей.

Он подчеркнул необходимость проведения бесед с учениками, а также информирования родителей о мерах предосторожности. «Нужно усилить контроль», – отметил Искандаров.

По его словам, на прошлой неделе прошло заседание районной комиссии по безопасности дорожного движения. С начала года в районе зарегистрировано 82 ДТП, в которых погиб один человек, зафиксировано 149 случаев нарушения правил дорожного движения. С детьми дорожно-транспортных происшествий не было.

Особое внимание глава района обратил на несовершеннолетних, управляющих питбайками, квадроциклами и другими моторизованными средствами. «Это не только незаконно, но и смертельно опасно. На такие ситуации закрывать глаза нельзя», – подчеркнул он.

Кроме того, Роберт Искандаров напомнил о запрете выхода на лед. Во время весенних каникул дети могут оказаться у водоемов или пойти кататься на коньках и санках. Необходимо также разъяснять опасность обрывистых и подмытых берегов, которые могут обвалиться.

Он отметил, что на прошлой неделе проводился осмотр территории с учетом возможного половодья. «Пока лед не тронулся. Прошу держать ситуацию на особом контроле и обеспечить своевременное принятие необходимых мер по предупреждению возможных негативных последствий», – сказал глава района.

В случае ухудшения обстановки Роберт Искандаров потребовал незамедлительно информировать руководство и вносить предложения по дополнительным мерам реагирования.