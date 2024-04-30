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Глава Менделеевска Радмир Беляев рассказал о героических предках, сражавших на войне
Глава Менделеевского района Радмир Беляев принимает участие в онлайн-флешмобе, приуроченном ко Дню Победы «Мой Герой — моя семья». Он рассказал о своих героических предках — прадеде и деде, участвовавших в Великой Отечественной войне.
«Родной брат дедушки — Хусаинов Галим Габделбаянович — в 19 лет, в 1940 году, принял присягу при 207-м артиллерийском полку. В начале войны принял участие в боях в западной части Москвы, когда немцы вплотную приблизились к городу. Он стал свидетелем крупнейших сражений Великой Отечественной!» — рассказал Радмир Беляев.
Галим Хусаинов принимал участие в Курской битве, в Калинковичско-Мозырской операции при освобождении Белоруссии, участвовал в освобождении Польши — города Варшавы. Победу встретил в Берлине.
За боевые заслуги Галим Хусаинов был награжден медалями «За боевые заслуги», двумя медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы».
Также в семье Беляевых бережно хранят и передают историю прадеда Якуба Юсупова.
«Мой прадед Юсупов Якуб Июсифович работал инженером на стекольном заводе в п.г.т. Васильево Татарской АССР. Был призван на фронт в 1941 году, воевал на Украинском фронте. Награждён медалью „За отвагу“ и ещё тремя медалями. Якуб Июсифович дошёл до конца войны и вернулся домой с Победой!» — поделился Беляев.
«Моя семья тоже стала частью истории Великой Отечественной войны. Мои предки воевали и боролись за Победу над фашизмом. Я горжусь своими предками, которые прошли через страшные испытания, доказав свою силу, мужество и преданность Родине. Я чувствую себя связанным с этим великим прошлым и обязуюсь сохранять и передавать память о подвигах своих предков будущим поколениям», — отметил глава района.
Фотографии предоставлены Радмиром Беляевым.
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