Глава Менделеевска поздравил с днем рождения ветерана войны Зайнака Аглиева

Житель села Бизяки Менделеевского района, участник Великой Отечественной войны Зайнак Аглиев отметил свой 97-й день рождения. Одним из первых ветерана поздравил глава района Радмир Беляев, пожелавший мужчине крепкого здоровья, поддержки близких людей и уважения окружающих.

К поздравлениям присоединился и глава Бизякинского сельского поселения Ильмир Кашафутдинов. Также глава района в преддверии главного праздника Дня Победы передал Зайнаку Аглиеву подарок от Раиса республики Рустама Минниханова.

За чашечкой чая в семейном кругу Зайнак Аглиев поделился воспоминаниями о жизни и рассказал, что был призван в армию молодым мальчишкой в 17 лет после окончания школы.

Как узнал «Татар-информ», в 1944 году Зайнака Аглиева призвали на военные сборы, которые длились полтора месяца, а в ноябре он ушел в армию. В январе 1945-го прошли масштабные полевые учения, ими командовал полководец Георгий Жуков.

Зайнак Аглиев к тому времени возглавил радиовзвод отдельного батальона связи. День Победы встретил в Литве. Не успел поменяться с караула, когда боевые товарищи сообщили о Победе.

«Там нас никто не делил на опытных и неопытных: какую команду дали, ту и выполняли, и подвиги совершали во имя мира и любви», — поделился Аглиев.

Зайнак Аглиев награжден медалью «За победу над Германией», медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», отличник народного просвещения РСФСР (1973 год).

Ветеран и по сей день остается бодрым и активным. Он рассказал, что любит ездить за рулем за грибами и ягодами.