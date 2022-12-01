Глава Менделеевска о выплатах мобилизованным: «По каждому будем работать отдельно»

В Менделеевске глава района Радмир Беляев встретился с семьями мобилизованных жителей. Более полусотни родственников бойцов собрались, чтобы задать вопросы напрямую руководству района. Один из них касался темы выплат военнообязанным, рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Беляев подчеркнул, что отдельно по каждому случаю будет проведена работа. «Мы будем прорабатывать эти вопросы совместно с республиканским штабом, с вице-премьером Лейлой Фазлеевой, — отметил он. — Эту тему мы держим на постоянном контроле».

Также участники встречи задали вопрос об организации дополнительного образования для детей и занятиях с репетиторами. На фоне беспокойства у детей военнослужащих начала страдать успеваемость в школе, рассказали их мамы. Администрация района приняла решение обратиться к Детскому клубу раннего развития и к педагогам-предметникам для проведения таких уроков, средства для оплаты их труда будут выделены из бюджета района.

Кроме того, доставку детей на новогодние мероприятия также организуют при помощи местной транспортной компании.

«Мы все понимаем, что бюджетные средства не безграничны. Но такова моя личная позиция, администрации, и вижу поддержку жителей, — мы максимально должны помочь нашим мобилизованным и их семьям. По всем вопросам оперативно стараемся отработать», — обратился к пришедшим Беляев.

Родные мобилизованных также попросили доставить в зону проведения специальной военной операции дополнительную партию термобелья, сапог, дождевиков и спальников. Все это было уже доставлено тем военнослужащим, которые сейчас находятся на пунктах сбора в Казани, для отправки их на освобожденные территории прорабатывается логистика.