Глава медиахолдинга «Татмедиа»: Совершенствуем контент по запросам поколения «Z»

Руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на расширенном заседании коллегии в ИТ-парке рассказал, что ведомство продолжает развивать направление детского и подросткового медиа. Одним из успешных проектов являются «Татмедиа Junior» и фабрика TikTok «Шаян ТВ».

«Прибегая к запросам поколения „Z“, находим точки роста и совершенствования контента. Один из успешных таких проектов — это „Татмедиа Junior“, как пример перспективной работы традиционных периодических изданий в интернете и применения принципов омниканальности. Проект направлен на сохранение и развитие татарского языка, поддержания интереса детей и молодежи к родному языку, формирования устойчивой потребления контента на татарском языке в условиях продолжающегося развития новых медиа», — сообщил спикер.

Айдар Салимгараев считает нужным закрепить накопленный опыт, увеличить количественные показатели по просмотрам в YouTube, Instagram и TikTok, а также увеличить количество обучающих офлайн-мероприятий с юными зрителями.

В августе 2021 года благодаря поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова была запущена работа фабрики TikTok «Шаян ТВ», цель которой — активизация познавательного интереса детей к изучению татарского языка и приобщению к национальной культуре. Фабрика TikTok «Шаян ТВ» является творческим объединением юных блогеров, площадкой для развития юных талантов и подготовки кадров для дальнейшей работы в медиасфере республики.