Глава МЦСиС «Халяль» заявил о росте контрафакта на рынке халяльной продукции

Рост популярности халяльной продукции в России привел к увеличению объема контрафакта, что в ряде случаев становится причиной судебных разбирательств. Об этом сообщил генеральный директор Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» при ДУМ РФ Айдар Газизов, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что фальсификация продукции стала серьезной проблемой. В связи с этим Центр уделяет особое внимание контролю за товарами, выпускаемыми под маркой «Халяль».

По словам Газизова, на мясо- и птицеперерабатывающих предприятиях работают эксперты-контролеры, которые следят за соответствием продукции установленным стандартам.

Глава Центра подчеркнул, что в этой сфере существует множество нюансов. Например, мясорубка, через которую прокручивалось запрещенное мясо, уже не может использоваться для приготовления халяльной продукции.

Недопустима любая форма контаминации между «халяль» и «харам». Для соблюдения этих требований необходимо не только отдельное оборудование и инструменты, но и размещение производства халяльной продукции в отдельных цехах.