Глава МЧС Татарстана призвал депутатов установить пожарные извещатели у своих близких

Сегодня начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин обратился к депутатам Госсовета республики с необычной просьбой: установить пожарные извещатели у своих близких, родных, бабушек и дедушек, а также в домах жителей своих родных деревень и сел. Об этом глава МЧС Татарстана сообщил на выездном заседании Комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ.

Впрочем, поддержать эту инициативу могут и иные выходцы из сел, которые имеют желание и возможности по установке извещателей в домах своих земляков, – это различные бизнесмены, меценаты и просто неравнодушные люди.

По словам Хабибуллина, сотрудники и работники МЧС также взяли на себя обязательство установить извещатели в своих домах и в домах своих близких. На сегодняшний день усилиями сотрудников спецслужб было установлено более 26 тысяч пожарных извещателей. Эту идею также поддержал и представитель Комитета Госсовета по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

«Рекомендовать депутатам Госсовета РТ, работая в своих избирательных округах, особое внимание уделять пожарной безопасности населения, и, особенно, установке пожарных извещателей – это будет новелла в нашей работе. Надеюсь, что наше плодотворное и тесное сотрудничество с МЧС будет продолжаться и дальше», – отметил Шакир Ягудин.