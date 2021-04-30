Глава МЧС Татарстана поздравил коллег с Днем пожарной охраны России

Сегодня в стране отмечается 372-я годовщина со дня основания пожарной охраны. Начальник Главного управления МЧС России по РТ генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин поздравил коллег с праздником и отметил, что вот уже на протяжении многих лет благодаря поддержке Президента республики, Госсовета и Правительства Татарстана ведется совместная работа по совершенствованию систем предупреждения пожаров, внедряются новые технологии, а также закупается современная техника.

Рафис Хабибуллин в своем поздравлении вспомнил о ветеранах и сотрудниках МЧС, погибших боевых товарищах и добровольцах, которые ценой собственной жизни смогли сохранить жизни других.

«В этом году на основе уникальных архивных материалов в МЧС России создан новый интернет-ресурс «Книга памяти», посвященный сотрудникам, погибшим при исполнении профессионального долга», – отметил глава МЧС РТ.

Рафис Хабибуллин пожелал всему многотысячному коллективу пожарной охраны и ветеранам службы счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, а также профессионального роста и успехов в труде.

