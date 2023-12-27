Глава МЧС Татарстана поздравил коллег и ветеранов ведомства с Днем спасателя

Начальник Главного управления МЧС России по РТ генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин поздравил причастных с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что 27 декабря – День спасателя РФ, за три с небольшим десятилетия стал одним из самых значимых праздников не только в стране, но и за ее пределами.

«Это стало возможным в том числе благодаря и Вам – сотрудникам и работникам главного управления и министерства, для которых чужая беда - не пустой звук, а приказ или руководство к действию. Вместе с вами, уважаемые коллеги и единомышленники, мы на протяжении более чем 16 лет успешно решали задачи любой сложности и находили решения в любой, иногда, казалось бы, безысходной ситуации», – написал в обращении Рафис Хабибуллин.

Он напомнил, что в последние годы сотрудники МЧС работают в непростых условиях, вспомнив и пандемию, и сложности в социально-экономической обстановке, санкции Запада, а также СВО.

«Я от всего сердца благодарю весь многотысячный коллектив пожарных и спасателей за то, что в этой сложной во многих отношениях ситуации, при высоких нагрузках вы сохранили контроль над обстановкой, обеспечили достойный уровень безопасности населения и территорий нашей республики», – сообщил глава МЧС Татарстана.

Особую благодарность он выразил Раису РТ Рустаму Минниханову и Алексею Песошину за постоянную поддержку и заботу. На этом фоне он отметил совместную работу коллег из министерств, ведомств и других организаций, а также глав муниципальных образований.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Слова признательности Хабибуллин выразил и уважаемым ветеранам, отметив их как наставников и учителей. По его словам, ветераны стали для министерства источником житейской мудрости и профессионального опыта.

«Дорогие наши ветераны! Спасибо вам! Пусть болезни минуют вас! Пусть ваши души будут такими же молодыми, а сердца горячими! Пусть те, кто остаётся на рабочих местах, как можно дольше воспитывали свою профессиональную смену!» – написал Хабибуллин.