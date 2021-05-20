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20 мая 2021  19:40
Павел Климчак

Глава МЧС РТ ввел режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды

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Глава ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин ввёл режим «Повышенная готовность» в связи с надвигающейся непогодой, как сообщили агентству в пресс-службе министерства.

По прогнозам синоптиков, ночью и днем 21 мая на территории республики ожидаются дожди, грозы, град, а также усиление ветра до 15-20 м/с.

В связи с введенным режимом начальникам местных пожарно-спасательных гарнизонов по всему Татарстану необходимо проверить готовность оперативных групп, проводить мониторинг состояния участков воздушных линий электропередач, водных объектов, республиканских дорог и прочего.

Кроме того, необходимо вовремя сообщать жителям республики о погодных условиях, обеспечить оперативное реагирование органов управления на изменение обстановки и многое другое.

#МЧС #режим повышенной готовности
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