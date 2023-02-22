Глава МЧС РТ встретился с семьями мобилизованных из Апастовского района

В преддверии Дня защитника Отечества начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин встретился с семьями мобилизованных жителей Каратунского сельского поселения Апастовского района РТ. Вместе с главой муниципалитета Айратом Зиганшиным министр передал им подарки и поздравил с приближающимся праздником.

«Вернувшись в родные края, хочется сделать что-то хорошее. Мы же ребята из Каратуна. Будем вместе преодолевать временные трудности, помогать», — заявил глава татарстанского Управления МЧС.

Айрат Зиганшин напомнил, что недавно вернулся из зоны СВО, и передал семьям приветы от бойцов.

В Каратунском сельском поселении проживают 14 семей, чьи сыновья и супруги участвовали в специальной военной операции.

«Апастово-информ», Лейла Шигабиева.