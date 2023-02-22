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Глава МЧС РТ встретился с семьями мобилизованных из Апастовского района
В преддверии Дня защитника Отечества начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин встретился с семьями мобилизованных жителей Каратунского сельского поселения Апастовского района РТ. Вместе с главой муниципалитета Айратом Зиганшиным министр передал им подарки и поздравил с приближающимся праздником.
«Вернувшись в родные края, хочется сделать что-то хорошее. Мы же ребята из Каратуна. Будем вместе преодолевать временные трудности, помогать», — заявил глава татарстанского Управления МЧС.
Айрат Зиганшин напомнил, что недавно вернулся из зоны СВО, и передал семьям приветы от бойцов.
В Каратунском сельском поселении проживают 14 семей, чьи сыновья и супруги участвовали в специальной военной операции.
«Апастово-информ», Лейла Шигабиева.
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