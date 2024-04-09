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Происшествия 9 апреля 2024 11:14

Глава МЧС России вылетел на осмотр подтопленных территорий в Оренбургской области

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Глава МЧС России Александр Куренков вылетел на осмотр подтопленных территорий в Оренбургской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Вместе с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером с воздуха оценят оперативную обстановку наиболее пострадавших от весеннего паводка районов.

Напомним, в Оренбургской области остаются затопленными свыше десяти тысяч домов. Накануне сообщалось, что за минувшие сутки вода ушла из 311 домов и 1700 участков, в которых в общей сложности зарегистрированы 1718 человек.

#паводковая ситуация
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