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Глава МЧС России вылетел на осмотр подтопленных территорий в Оренбургской области
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел на осмотр подтопленных территорий в Оренбургской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Вместе с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером с воздуха оценят оперативную обстановку наиболее пострадавших от весеннего паводка районов.
Напомним, в Оренбургской области остаются затопленными свыше десяти тысяч домов. Накануне сообщалось, что за минувшие сутки вода ушла из 311 домов и 1700 участков, в которых в общей сложности зарегистрированы 1718 человек.
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