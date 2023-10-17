Глава МЧС России передал киргизским коллегам собранный в Казани вертолет Ми-8

Глава МЧС России Александр Куренков по поручению Президента РФ Владимира Путина вручил коллегам из Киргизии противопожарный вертолет Ми-8, произведенный в Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Куренков отметил, что сотрудничество чрезвычайных служб РФ и Киргизии развивается в духе дружбы, доверия и добрососедства. Важнейшее место в совместной работе ведомств по защите населения и территорий от ЧС по его мнению – это взаимоподдержка и помощь.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ми-8 был изготовлен в столице Татарстана с учетом потребностей киргизской стороны.

Летательный аппарат оснастили современным оборудованием и средствами для тушения пожаров.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Например, водосливное устройство ВСУ-5А позволит забирать и сбрасывать на очаги пожара одновременно до пяти тонн воды.