Глава МЧС России оценил паводковую обстановку на Алтае

Александр Куренков с губернатором региона Виктором Томенко с воздуха оценили последствия весеннего паводка для выработки мер по скорейшему проведению восстановительных работ, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В регионе освободились от наводнения 735 жилых домов и около 2 тысяч приусадебных участков.

В настоящее время продолжается повышенный уровень воды, и еще 28 жилых домов и 74 приусадебных участка остаются подтопленными.

Мониторинг и контроль гидрологической ситуации осуществляются в течение всего периода весеннего паводка, а также принимаются профилактические меры.

Глава МЧС России подчеркнул необходимость продолжать активные работы по восстановлению. Стремление государства заключается в том, чтобы граждане не были оставлены в одиночестве со своими трудностями и ощущали поддержку.