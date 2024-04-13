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Глава МЧС России оценил паводковую обстановку на Алтае
Александр Куренков с губернатором региона Виктором Томенко с воздуха оценили последствия весеннего паводка для выработки мер по скорейшему проведению восстановительных работ, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В регионе освободились от наводнения 735 жилых домов и около 2 тысяч приусадебных участков.
В настоящее время продолжается повышенный уровень воды, и еще 28 жилых домов и 74 приусадебных участка остаются подтопленными.
Мониторинг и контроль гидрологической ситуации осуществляются в течение всего периода весеннего паводка, а также принимаются профилактические меры.
Глава МЧС России подчеркнул необходимость продолжать активные работы по восстановлению. Стремление государства заключается в том, чтобы граждане не были оставлены в одиночестве со своими трудностями и ощущали поддержку.
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