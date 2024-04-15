Глава МЧС РФ оценил, как помогают жителям и восстанавливают после паводков Орск

Глава МЧС России Александр Куренков, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор региона Денис Паслер провели оценку последствий паводка в Орске. Они осмотрели районы, недавно освобожденные от воды, и встретились с местными жителями, чтобы обсудить важные вопросы восстановления.

Во время визита они внимательно выслушали обеспокоенность населения, касающуюся выплат, откачки воды, поддержки малого бизнеса, а также восстановления коммунальных услуг и предоставления гуманитарной помощи. Глава МЧС подчеркнул важность слушать каждого гражданина, чтобы люди ощущали поддержку со стороны государства.

Фото: © «Татар-информ»

Министр МЧС и полномочный представитель Президента посетили пункты временного размещения, склады с гуманитарной помощью и оценили работу комиссий, задействованных в документировании ущерба. На данный момент в Старом городе функционируют 27 комиссий, которые раздают пострадавшим информационные брошюры и обеспечивают необходимые условия для проживания более тысячи человек в пунктах временного размещения.

В Орске продолжаются работы по очистке территорий, освобожденных от воды, где задействованы 100 бригад. Проводится дезинфекция социально значимых объектов, чтобы предотвратить возможные эпидемии.

Игорь Комаров прокомментировал ситуацию, отметив, что вода начала отступать, и увеличены усилия по ликвидации последствий стихии. В дома возвращаются коммунальные услуги, а специальные комиссии оценивают ущерб. Он подчеркнул, что хотя некоторые жители уже возвращаются домой, предстоит еще много работы по восстановлению города.

Денис Паслер сообщил о продолжающихся выплатах пострадавшим. Более 313 тысяч заявлений было подано, и уже выплачено 342 млн рублей на помощь и восстановление утраченного имущества. Работы ведутся круглосуточно, и власти наращивают ресурсы для ускорения процесса восстановления, а также разрабатывают меры поддержки для бизнеса и снижения налогов.

Эти меры направлены на то, чтобы помочь гражданам восстановить свою жизнь после паводка и предотвратить подобные ситуации в будущем.