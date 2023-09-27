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Глава МЧС по Краснодарскому краю задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
Начальник главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно данным сайта ведомства, Волынкин занимает должность начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с марта 2020 года.
Олег Волынкин принимал участие в ликвидации последствий тушения природного пожара в государственном природном заповеднике «Утриш», ГО Анапа, в затопления населенных пунктов ГО Сочи, Горячий Ключ, Геленджик.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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