Глава МЧС по Краснодарскому краю задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Начальник главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно данным сайта ведомства, Волынкин занимает должность начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с марта 2020 года.

Олег Волынкин принимал участие в ликвидации последствий тушения природного пожара в государственном природном заповеднике «Утриш», ГО Анапа, в затопления населенных пунктов ГО Сочи, Горячий Ключ, Геленджик.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.