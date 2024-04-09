Глава МЧС: Главное спасти людей и минимизировать последствия паводка

Глава МЧС России Александр Куренков вместе с полпредом Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером провели рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетили один из пунктов временного размещения.

«Сейчас самое главное спасти людей и минимизировать последствия паводка. Работаем во взаимодействии со всеми структурами, все силы мобилизованы. Сконцентрировано достаточное количество сил, привлечено более 4 тысяч человек, резервы есть. А пункты временного размещения обеспечены всем необходимым», – сказал министр.

Глава МЧС России отметил положительную динамику по паводку в ряде субъектов ПФО. За сутки освободились от воды 657 жилых домов в 31 населенном пункте и 7 354 приусадебных участка.

«В населенных пунктах, изолируемых в период прохождения весеннего половодья, заблаговременно созданы запасы материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения. Предусмотрено оперативное информирование жителей о складывающейся обстановке и принимаемых мерах», –прокомментировал Игорь Комаров.

Куренков обратил особое внимание на меры социальной поддержки.

«Необходимо эффективно оказать всестороннюю помощь людям, обеспечить размещение, питание, а также не допустить перебоев с социальными выплатами. Помощь должна быть оказана каждому, кто в ней нуждается», –указал он.