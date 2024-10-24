Глава McDonald's рассказал, что причиной кишечной инфекции в США стал лук

Глава McDonald's в США Джо Эрлингер рассказал, что нарезанный лук в чизбургерах стал возможной причиной кишечной инфекции.



Как сообщают РИА Новости, к такому выводу пришли после предварительного расследования.

«Мы решили убрать нарезанный лук, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах», — написал Эрлингер.

Почти 50 человек подхватили кишечную палочку через бургеры из ресторанов быстрого питания McDonald's в США, из них десять человек госпитализированы, и еще один скончался.