Глава Марий Эл поблагодарил Путина за строительство перинатального центра

К декабрю этого года в Марий Эл будет сдан в эксплуатацию новый перинатальный центр. Об этом сегодня доложил Президенту РФ Владимиру Путину глава республики Александр Евстифеев. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Евстифеев сообщил, что в республике не было современного перинатального центра, младенческая смертность «была недопустимо высокой». Он поблагодарил Президента от имени всех жителей за внимание, которое федеральные власти уделают развитию системы здравоохранения в республике, в частности, строительству таких знаковых объектов как новый центр.

Он добавил, что строительство объекта ведется с прошлого года, работы должны завершиться к 1 декабря.

«Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо Вам за заботу о Республике Марий Эл, спасибо за заботу о ее жителях», — сказал Евстифеев.

Во время рабочей встречи стороны также обсудили вопросы строительства в республике дорог, школ и детских садов, ликвидации аварийного жилья и другие, сообщает пресс-служба Кремля.