Глава Мамадышского района вступит в «Диалог на равных» с молодежью форума «ВеСЕло живем»

Глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов сегодня вступит в «Диалог на равных» с участниками форума сельской молодежи «ВеСЕло живем», отвечая на их актуальные вопросы и разбирая реальные ситуации. Мероприятие проходит с 18 по 20 августа в Мамадышском молодежном центре, его проведение — результат победы Мамадыша в первом конкурсе грантов среди муниципальных автономных и бюджетных учреждений молодежной политики муниципальных образований республики.

Фото предоставлено пресс-службой Мамадышского района РТ

«Участниками форума стали студенты политехнического колледжа, молодые семьи, молодые специалисты, ребята, которые уже себя проявили в общественной жизни, и все желающие, кто хотел бы получить полезную информацию. Всего около ста человек — представители пяти экономических зон района», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

На три дня проведения «ВеСЕло живем» его участников разместили в палаточном лагере на местном стадионе-ипподроме. В молодежном центре для них проходят мероприятия по командообразованию, «Гонка героев», встречи с кураторами крупных республиканских проектов. Например, председатель региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение РТ» Диляра Шувалова расскажет о финансовых и иных возможностях для самореализации на селе.

Фото предоставлено пресс-службой Мамадышского района РТ

Сплотить талантливую, амбициозную и смелую молодежь — такую задачу ставят организаторы форума. Село XXI века, подчеркивают в отделе по делам молодежи и спорту Мамадышского района, — это территория, объединяющая одновременно вековые традиции и современные подходы. По мнению чиновников, возможностей для повышения качества жизни здесь даже больше, чем у жителей мегаполисов, особенно в Татарстане, который активно благоустраивает сельские территории и создает комфортные условия для занятия любимым делом.

В Мамадышском районе проживают 11 113 человек в возрасте от 14 до 35 лет — именно эту категорию населения современная социология относит к молодежи.