Глава Мамадышского района: «В Татарстане фестивалю „Созвездие-Йолдызлык” стало тесно»

В Татарстане проходят дни XXII Ежегодного открытого республиканского молодежного эстрадного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Глава Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Анатолий Иванов дал высокую оценку проекту. Он отметил, что фестивальное движение без преувеличений является достоянием всей республики.

«Оно (движение „Созвездие-Йолдызлык” — прим. Т-и) уникально тем, что в нем может попробовать свои силы любой талантливый ребенок, вне зависимости от места своего проживания и финансового положения своей семьи. Огромную культурную значимость проекта отмечают все главы республик. Ведь мы понимаем, что фестиваль поднял и продолжает поднимать значимость эстрадного искусства», — поделился своим мнением Анатолий Иванов.

Он подчеркнул, что фестиваль не имеет аналогов ни в регионе, ни за его пределами. По его словам, чтобы избежать стагнирования проекта, ему нужно дать возможность расти дальше.

«Ощущается, что в Татарстане ему стало тесно. Ведь фестиваль — это не только зональные этапы, суперфиналы и гала-концерты. Он продолжает свою деятельность в течение всего года, давая возможность юным талантам демонстрировать свои способности на городских и республиканских площадках. Я убежден, что он обязан затрагивать все Поволжье, если не всю Россию», — уверен Анатолий Иванов.

Фестиваль уникален и тем, что через творчество сами дети культивируют национальное искусство разных народов: татар, русских, башкир, удмуртов, марийцев, кряшен, чувашей и других. Этот факт приобретает особое значение в год, объявленный Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Отборочные туры проекта этого года уже были проведены в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Агрызе, Чистополе, Арске, Лаишеве и селе Старое Дрожжаное. Заключительный зональный этап будет проведен 29-30 марта в Зеленодольске.

С 9 по 13 апреля финалисты отборочных туров встретятся в суперфинале в стенах КСК КФУ «УНИКС» и в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», где поборются за шанс выступить на гала-концерте фестиваля. Традиционно он пройдет в КРК «Пирамида» 22 апреля.

В рамках отборочных туров в зонах была также проведена серия круглых столов, где члены отборочной комиссии встретились с педагогами участников фестиваля всех номинаций проекта, в числе которых — «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография» и «Конферанс», и поделились своим опытом. В контексте фестивального движения такие встречи стали традиционными.

Фестивальное движение проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова.