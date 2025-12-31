Глава Мамадышского района поздравил семью, в которой растут пятеро детей

Глава Мамадышского района Вадим Никитин накануне Нового года поздравил семью Татаренко, в которой воспитывается пятеро детей. В настоящее время в районе насчитывается 35 таких семей.

Вадим Никитин лично вручил подарки и поздравил каждого из детей — Сабину, Радмира, Амину, Ислама и Ульяну. Визит прошел в рамках муниципальной практики закрепления руководителей за многодетными семьями, что позволяет держать на особом контроле вопросы их благополучия и своевременно оказывать необходимую помощь.

Муниципальная практика закрепления реализуется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья».

В России реализуются новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут воплощены 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.