Глава Мамадышского района передал бойцам СВО утепленные камуфляжные костюмы

Во время встречи с бойцами СВО, которые пришли на побывку, глава Мамадышского района РТ Анатолий Иванов вручил им солдатские наборы, материальную помощь, утепленные камуфляжные костюмы, тактические перчатки. В данный момент на побывке в районе находится 12 участников спецоперации.

Всего 72 комплекта одежды будут переданы мобилизованным, которые возвращаются в отпуск. Часть костюмов район передал землякам вместе с гуманитарным грузом.

1 октября при содействии руководства района в 29-й по счету гуманитарный рейс из Мамадыша выехали сразу четыре машины с общим грузом и именными посылками, походной баней и двумя автомобилями для нужд на передовой. Технику военным выделили Общество десантников и Общество удмуртов.

Перед тем, как забрать обновку, солдаты ее примерили. Одежда должна комфортно сидеть, а еще она обязана быть качественной. На это администрация района обращает пристальное внимание. К примеру, тактические ботинки, которые боец с позывным «Борода» получил от района год назад, до сих пор не износились.

«Спасибо! Обувь хорошая, новая мне пока не нужна», — ответил военнослужащий на предложение выдать к костюму еще и ботинки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что администрация Новошешминского района отправила автомобиль мобилизованным в зону спецоперации.

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Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.