Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Мамадышского района передал бойцам СВО утепленные камуфляжные костюмы
Во время встречи с бойцами СВО, которые пришли на побывку, глава Мамадышского района РТ Анатолий Иванов вручил им солдатские наборы, материальную помощь, утепленные камуфляжные костюмы, тактические перчатки. В данный момент на побывке в районе находится 12 участников спецоперации.
Всего 72 комплекта одежды будут переданы мобилизованным, которые возвращаются в отпуск. Часть костюмов район передал землякам вместе с гуманитарным грузом.
1 октября при содействии руководства района в 29-й по счету гуманитарный рейс из Мамадыша выехали сразу четыре машины с общим грузом и именными посылками, походной баней и двумя автомобилями для нужд на передовой. Технику военным выделили Общество десантников и Общество удмуртов.
Перед тем, как забрать обновку, солдаты ее примерили. Одежда должна комфортно сидеть, а еще она обязана быть качественной. На это администрация района обращает пристальное внимание. К примеру, тактические ботинки, которые боец с позывным «Борода» получил от района год назад, до сих пор не износились.
«Спасибо! Обувь хорошая, новая мне пока не нужна», — ответил военнослужащий на предложение выдать к костюму еще и ботинки.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что администрация Новошешминского района отправила автомобиль мобилизованным в зону спецоперации.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»